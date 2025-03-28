На трассе в Ленобласти перевернулась скорая, пострадал фельдшер

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Приозерском районе Ленинградской области, пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на 82-м километре трассы А-121 «Сортавала». Следовавшая на вызов «Газель» скорой перевернулась на дороге между населенными пунктами Суходолье и Громово.

«По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля... по не установленной причине выехал на тротуар, наехал на металлическое ограждение, после чего совершил наезд на опору ЛЭП», - указали в МВД.

При аварии пострадал 42-летний фельдшер. Его госпитализировали, пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Ранее на трассе Нижний Новгород — Саратов столкнулись два легковых авто, один человек погиб, семеро получили травмы.

