В Тулуне введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления
В городе Тулун Иркутской области установлен режим повышенной готовности. Экстренные меры введены из-за повышения уровня реки Ия, который близок к критическому. Об этом сообщает пресс-служба иркутского правительства.
«Тридцатого мая с 14.00 (09.00 мск) в Тулуне введен режим повышенной готовности. На 20.00 уровень воды в реке Ия составил 683 сантиметра, (тогда как) критическая отметка составляет 730 сантиметров», - говорится в сообщении.
Наиболее вероятный прогноз связан с подтоплением дороги к трем садоводствам. После обследования защитных гидросооружений на ручье Тулунчик закрыли шлюзы, садоводов предупреждают о необходимости немедленной эвакуации.
В зоне потенциального затопления проживают около 250 семей. Они являются обладателями сертификатов на другое жилье, но отказываются переезжать.
Напомним, в конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 26 человек, пострадали более 45 тысяч человек.Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 694 / сут.
Умерли
121 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+7 386 / сут.
- В Тулуне введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления
- Жена уханьского вирусолога умерла до пандемии COVID-19
- В Смоленской области 19 заключенных колонии начали голодовку
- СКР переквалифицировал дело против застрелившего нарушителя сотрудника ДПС
- Минпромторг и ГИБДД предлагают за счет нетрезвых водителей принудительно устанавливать алкозамки
- Мурашко назвал условие, при котором коронавирус уйдет из страны
- СК после инцидента с детским батутом в Барнауле открыл уголовное дело
- Компания Google обманывала пользователей и производителей гаджетов ради сбора данных
- Путин не стал купаться с Лукашенко в Черном море
- СМИ: В Белоруссии задержали главного редактора Hrodna.life
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru