В Тулуне введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления

В городе Тулун Иркутской области установлен режим повышенной готовности. Экстренные меры введены из-за повышения уровня реки Ия, который близок к критическому. Об этом сообщает пресс-служба иркутского правительства.

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«Тридцатого мая с 14.00 (09.00 мск) в Тулуне введен режим повышенной готовности. На 20.00 уровень воды в реке Ия составил 683 сантиметра, (тогда как) критическая отметка составляет 730 сантиметров», - говорится в сообщении.

Наиболее вероятный прогноз связан с подтоплением дороги к трем садоводствам. После обследования защитных гидросооружений на ручье Тулунчик закрыли шлюзы, садоводов предупреждают о необходимости немедленной эвакуации.

В зоне потенциального затопления проживают около 250 семей. Они являются обладателями сертификатов на другое жилье, но отказываются переезжать.

Напомним, в конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 26 человек, пострадали более 45 тысяч человек.Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов.

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ФОТО: МЧС РФ//РИА Новости
ТЕГИ:ЗатоплениеСпасателиНаводнениеИркутская Область
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