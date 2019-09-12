На восстановление Иркутской области после паводка потребуется 40 млрд рублей
Восстановление жилья и инфраструктуры Иркутской области обойдётся в 40 млрд рублей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, отметив, что правительство утвердило соответствующую программу. Мутко подчеркнул, что в неё вошли 211 объектов. Программа рассчитана до 2023 года.
Из федерального бюджета поступить около 78% средств. 15% планируется выделить из бюджета Иркутской области. Оставшиеся 7% будут направлены из внебюджетных источников.
При этом, Виталий Мутко напомнил, что в текущем году на восстановление жилья и социальных объектов в Иркутской области выделят более 18 млрд рублей.
Ранее НСН писала, что иркутская чиновница, назвавшая пострадавших от наводнения людей «быдлом», отстранена от работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что информацию об отстранении госслужащей подтвердил губернатор области Сергей Левченко. Ранее на поведение чиновницы обратил внимание Владимир Путин. Президент заявил, что был не в курсе этой истории, а если госслужащая действительно высказалась о пострадавших в таком тоне – то она непорядочный человек. Глава государства также выразил надежду, что губернатор примет «необходимые меры». Левченко, в свою очередь, инициировал проверку.
Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов отметил в эфире НСН, что отстранение справедливо, но только в случае, если обвинения против чиновницы небезосновательны.
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