На восстановление Иркутской области после паводка потребуется 40 млрд рублей

Восстановление жилья и инфраструктуры Иркутской области обойдётся в 40 млрд рублей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, отметив, что правительство утвердило соответствующую программу. Мутко подчеркнул, что в неё вошли 211 объектов. Программа рассчитана до 2023 года.

Из федерального бюджета поступить около 78% средств. 15% планируется выделить из бюджета Иркутской области. Оставшиеся 7% будут направлены из внебюджетных источников.

При этом, Виталий Мутко напомнил, что в текущем году на восстановление жилья и социальных объектов в Иркутской области выделят более 18 млрд рублей.