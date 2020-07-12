В Тульской области закрыли движение поездов после ЧП

Движение на перегоне Щекино – Лазарево в Тульской области закрыто после того, как с рельсов сошли вагоны с железорудными окатышами, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Стали известны новые данные о количестве перевернувшихся вагонов. Первоначально сообщалось, что их было 15.