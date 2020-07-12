В Тульской области закрыли движение поездов после ЧП

Движение на перегоне Щекино – Лазарево в Тульской области закрыто после того, как с рельсов сошли вагоны с железорудными окатышами, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Стали известны новые данные о количестве перевернувшихся вагонов. Первоначально сообщалось, что их было 15.

Под Тулой сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

«По уточненным данным ... произошел сход 22-х вагонов, из которых 20 опрокинуты. Движение на перегоне закрыто, осуществляется в обход, через станцию Сухиничи», - цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что 700 метров железнодорожного полотна необходимо отремонтировать. Восстановительная бригада уже приступила к работам.

Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что причины и обстоятельства инцидента уже выясняют следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тульская ОбластьВагоныАварияПоезд
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