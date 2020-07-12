В Тульской области закрыли движение поездов после ЧП
Движение на перегоне Щекино – Лазарево в Тульской области закрыто после того, как с рельсов сошли вагоны с железорудными окатышами, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Стали известны новые данные о количестве перевернувшихся вагонов. Первоначально сообщалось, что их было 15.
«По уточненным данным ... произошел сход 22-х вагонов, из которых 20 опрокинуты. Движение на перегоне закрыто, осуществляется в обход, через станцию Сухиничи», - цитирует агентство слова собеседника.
Отмечается, что 700 метров железнодорожного полотна необходимо отремонтировать. Восстановительная бригада уже приступила к работам.
Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что причины и обстоятельства инцидента уже выясняют следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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