Под Тулой сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области. Инцидент произощел на перегоне станции Щекино-Лазарево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

О транспортном происшествии стало известно в 15:05 в воскресенье.

Поезд врезался в грузовик под Ростовом

С рельсов сошли вагоны с окатышами, уточнили в ведомстве. Пострадавших нет.

В связи с инцидентом произошла задержка движения поезда «Москва-Белгород».

Аварийно-восстановительные поезда РЖД уже работают на месте происшествия.

Причины и обстоятельства инцидента выясняют следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияТульская ОбластьПоезд
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