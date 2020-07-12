Под Тулой сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области. Инцидент произощел на перегоне станции Щекино-Лазарево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
О транспортном происшествии стало известно в 15:05 в воскресенье.
С рельсов сошли вагоны с окатышами, уточнили в ведомстве. Пострадавших нет.
В связи с инцидентом произошла задержка движения поезда «Москва-Белгород».
Аварийно-восстановительные поезда РЖД уже работают на месте происшествия.
Причины и обстоятельства инцидента выясняют следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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