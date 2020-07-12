Под Тулой сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области. Инцидент произощел на перегоне станции Щекино-Лазарево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

О транспортном происшествии стало известно в 15:05 в воскресенье.