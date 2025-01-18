В Тульской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

В Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки пострадали десять человек. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

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По данным ведомства, ДТП произошло на 61 километре автодороги Тула — Белев. Известно, что шестерых пострадавших доставили в больницу. Еще четверым медпомощь была оказана на месте происшествия.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве вблизи Нагатинской набережной внедорожник упал в Москву-реку.

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ФОТО: РИА Новости
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