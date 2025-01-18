В Тульской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

По данным ведомства, ДТП произошло на 61 километре автодороги Тула — Белев. Известно, что шестерых пострадавших доставили в больницу. Еще четверым медпомощь была оказана на месте происшествия.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве вблизи Нагатинской набережной внедорожник упал в Москву-реку.