В Тульской области учительница спасла девять детей от ДТП

Женщина сопровождала детей по пути из санатория в Анапе. Водитель перевозившего школьников автобуса потерял сознание.

Учительница взяла управление на себя, вывезла детей с оживленной трассы и вызвала скорую помощь. Благодаря ей никто не пострадал, отметили в областном правительстве.

Губернатор региона Алексей Дюмин поручил представить женщину к медали «Честь и мужество».

В Ставропольском крае 2 августа столкнулись автобус с пассажирами и грузовик. Пострадали шесть человек, передает «Радиоточка НСН».

