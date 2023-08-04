В Тульской области учительница спасла девять детей от ДТП
Жительница Тульской области Татьяна Шуленина спасла детей участников спецоперации от происшествия на трассе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Женщина сопровождала детей по пути из санатория в Анапе. Водитель перевозившего школьников автобуса потерял сознание.
Учительница взяла управление на себя, вывезла детей с оживленной трассы и вызвала скорую помощь. Благодаря ей никто не пострадал, отметили в областном правительстве.
Губернатор региона Алексей Дюмин поручил представить женщину к медали «Честь и мужество».
В Ставропольском крае 2 августа столкнулись автобус с пассажирами и грузовик. Пострадали шесть человек, передает «Радиоточка НСН».
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