В Тульской области учительница спасла девять детей от ДТП

Жительница Тульской области Татьяна Шуленина спасла детей участников спецоперации от происшествия на трассе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В Тверской области в ДТП погиб трехлетний ребенок

Женщина сопровождала детей по пути из санатория в Анапе. Водитель перевозившего школьников автобуса потерял сознание.

Учительница взяла управление на себя, вывезла детей с оживленной трассы и вызвала скорую помощь. Благодаря ей никто не пострадал, отметили в областном правительстве.

Губернатор региона Алексей Дюмин поручил представить женщину к медали «Честь и мужество».

В Ставропольском крае 2 августа столкнулись автобус с пассажирами и грузовик. Пострадали шесть человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтобусыДТПТульская Область

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