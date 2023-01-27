Два поляка погибли при обрушении дома из-за взрыва газа
Два человека погибли в результате обрушения жилого дома в польских Катовицах, заявил нижнесилезский воевода Ярослав Обремский.
«Скорее всего, под обломками уже никто не находится. Но поисково-спасательные работы будут продолжены», - цитирует Обрмемского РИА Новости.
Обрушение дома произошло из-за взрыва газа. Обремский отметил, что поисковые работы будут продолжены, к ним привлекут специальных собак.
Ранее взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Коломне Московской области. Серьезных нарушений конструкций дома не было.
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