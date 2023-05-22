ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Оренбургской области

«Задержан гражданин России 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов», — указали в ведомстве.

Злоумышленник планировал поджечь шкаф релейной защиты и автоматики железнодорожной станции «Новотроицкая», военкомат Орска и отдел ФСБ. В дальнейшем мужчина намеревался участвовать в составе ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, отмечает Ura.ru. У задержанного нашли компоненты для изготовления взрывного устройства и переписку в мессенджере с украинскими спецслужбами, пишет RT.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

