В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение
12 февраля 202517:48
Землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщаети региональный главк МЧС РФ.
По данным ведомства, эпицентр сейсмособытия находился в море на глубине 5 км и на расстоянии 13,5 км от Туапсе.
«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Ранее землетрясение интенсивностью 5,6 балла было зафиксировано на Байкале в районе посёлка Большое Голоустное Иркутской области, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru