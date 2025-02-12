В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщаети региональный главк МЧС РФ.

В Эгейском море с 28 января произошло более 400 землетрясений

По данным ведомства, эпицентр сейсмособытия находился в море на глубине 5 км и на расстоянии 13,5 км от Туапсе.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Ранее землетрясение интенсивностью 5,6 балла было зафиксировано на Байкале в районе посёлка Большое Голоустное Иркутской области, сообщает RT.

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