В Эгейском море с 28 января произошло более 400 землетрясений
Более 400 землетрясений зафиксировали в Эгейском море с 28 января. Об этом заявили в турецком правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
«Количество землетрясений в Эгейском море, которые начали усиливаться после 28 января... превысило 400», — отметили в ведомстве.
Магнитуда крупнейшего из подземных толчков составляла 4,8. Наибольшая частота землетрясений наблюдается в 25 км северо-восточнее острова Санторин на глубине 5-25 км.
По данным AFAD, похожая сейсмическая активность была зафиксирована в том же районе в 2011-2012 годах. Она продолжалась 14 месяцев, но не спровоцировала какую-либо вулканическую активность.
Между тем в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Эгейском море с 28 января произошло более 400 землетрясений
- В Мариуполе утвердили новые флаг и герб города
- Глава Дагестана сообщил об атаке беспилотников на регион
- Дуда предрек рост международных ОПГ после украинского конфликта
- В Белгородской области ВСУ атаковали три населенных пункта
- СМИ: Два человека и ребёнок погибли в массовой аварии на Чуйском тракте
- Во Владикавказе, Грозном и Махачкале ограничили работу аэропортов
- Бейонсе получила Grammy в номинации «Альбом года»
- Фильм «Злой город» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные
- Нашествие саранчи угрожает 21 региону России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru