В Эгейском море с 28 января произошло более 400 землетрясений

Более 400 землетрясений зафиксировали в Эгейском море с 28 января. Об этом заявили в турецком правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

«Количество землетрясений в Эгейском море, которые начали усиливаться после 28 января... превысило 400», — отметили в ведомстве.

Магнитуда крупнейшего из подземных толчков составляла 4,8. Наибольшая частота землетрясений наблюдается в 25 км северо-восточнее острова Санторин на глубине 5-25 км.

По данным AFAD, похожая сейсмическая активность была зафиксирована в том же районе в 2011-2012 годах. Она продолжалась 14 месяцев, но не спровоцировала какую-либо вулканическую активность.

Между тем в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5, пишет «Свободная пресса».

