На нефтебазе в Туапсе произошел пожар
25 января 202401:37
На территории нефтебазы в Туапсе произошло возгорание, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящий момент идет ликвидация горения. На месте работают оперативные и специальные службы.
Как заявил глава Туапсинского района Сергей Бойко, горит вакуумная установка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru