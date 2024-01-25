На нефтебазе в Туапсе произошел пожар

На территории нефтебазы в Туапсе произошло возгорание, сообщает ТАСС.

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По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящий момент идет ликвидация горения. На месте работают оперативные и специальные службы.

Как заявил глава Туапсинского района Сергей Бойко, горит вакуумная установка.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожары

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