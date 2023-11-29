В туалете районного суда в Москве обнаружили труп мужчины

Уточняется, что его тело было найдено лишь на следующий день. Сотрудники правоохранительных органов придерживаются версии, что мужчина зашел в туалет после заседания, где резко почувствовал себя плохо и скончался.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщает, что причиной смерти 45-летнего мужчины стала острая сердечная недостаточность. Он проходил по делу о мошенничестве.