В туалете районного суда в Москве обнаружили труп мужчины
29 ноября 202314:38
В туалете Симоновского суда Москвы умер мужчина, который находился под домашним арестом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что его тело было найдено лишь на следующий день. Сотрудники правоохранительных органов придерживаются версии, что мужчина зашел в туалет после заседания, где резко почувствовал себя плохо и скончался.
Telegram-канал «112» в свою очередь сообщает, что причиной смерти 45-летнего мужчины стала острая сердечная недостаточность. Он проходил по делу о мошенничестве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru