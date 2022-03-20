В центре Ярославля произошло обрушение здания
В центре Ярославля в подвальном помещении здания произошло обрушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«15:17, Ярославль, улица Андропова, дом 21. В подвальном помещении двухэтажного здания произошло обрушение. Пожарно-спасательными подразделениями спасены восемь человек», - рассказала в ведомстве.
По данным источника в экстренных службах, из-за обрушения погибли два человека.
«Погибли два человека при обрушении», - отметил собеседник агентства.
Ранее по данным врио губернатора Михаила Евраева, стало известно, что обрушение произошло в магазине на пересечении улиц Депутатской и Андропова. Сообщалось, что магазин был закрыт на реконструкцию. По данным чиновника, «восемь человек госпитализированы, один человек в крайне тяжелом состоянии». Всего в здании находилось 14 рабочих сообщил он в своем Telegram-канале.
Площадь обрушения в магазине составила 70 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасатели не исключили, что под завалами могут быть люди. В ликвидации последствий ЧП участвуют 64 человека и 12 единиц техники.
Прокуратура Ярославской области проводит проверку по факту происшествия. Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства о строительной безопасности и о безопасности жизни и здоровья граждан.
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