В центре Ярославля произошло обрушение здания

«15:17, Ярославль, улица Андропова, дом 21. В подвальном помещении двухэтажного здания произошло обрушение. Пожарно-спасательными подразделениями спасены восемь человек», - рассказала в ведомстве.

По данным источника в экстренных службах, из-за обрушения погибли два человека.

«Погибли два человека при обрушении», - отметил собеседник агентства.

Ранее по данным врио губернатора Михаила Евраева, стало известно, что обрушение произошло в магазине на пересечении улиц Депутатской и Андропова. Сообщалось, что магазин был закрыт на реконструкцию. По данным чиновника, «восемь человек госпитализированы, один человек в крайне тяжелом состоянии». Всего в здании находилось 14 рабочих сообщил он в своем Telegram-канале.

Площадь обрушения в магазине составила 70 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасатели не исключили, что под завалами могут быть люди. В ликвидации последствий ЧП участвуют 64 человека и 12 единиц техники.

Прокуратура Ярославской области проводит проверку по факту происшествия. Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства о строительной безопасности и о безопасности жизни и здоровья граждан.

