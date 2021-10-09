В центре содержания мигрантов в Ливии погибли шесть человек

В центре содержания мигрантов были убиты в ливийском Триполи. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Отмечается, что мигрантов убили охранники.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
ТЕГИ:МигрантыЛивия
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