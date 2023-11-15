В центре Саратова автомобиль сбил трех пешеходов
15 ноября 202322:13
Легковой автомобиль сбил трех пешеходов в центре Саратова, сообщил в своем Telegram-канале глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин.
Происшествие произошло у дома 59 на улице Чапаева. Водитель автомобиля Chevrolet сбил трех пешеходов, включая двухлетнего ребенка.
Пострадавших госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.
Ранее в центре Курска произошло ДТП с участием двух автобусов. Восемь пассажиров получили травмы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru