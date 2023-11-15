В центре Саратова автомобиль сбил трех пешеходов

Легковой автомобиль сбил трех пешеходов в центре Саратова, сообщил в своем Telegram-канале глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин.

В ДТП в Свердловской области погибла жена уральского блогера Лещева

Происшествие произошло у дома 59 на улице Чапаева. Водитель автомобиля Chevrolet сбил трех пешеходов, включая двухлетнего ребенка.

Пострадавших госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Ранее в центре Курска произошло ДТП с участием двух автобусов. Восемь пассажиров получили травмы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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