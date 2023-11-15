В ДТП в Свердловской области погибла жена уральского блогера Лещева
Жена известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева Виктория погибла в ДТП с автобусом в Свердловской области. Об этом заявил сам блогер в соцсетях.
Ранее на 318-м километре автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов» рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, напоминает RT. В результате погибли водитель и пассажир автобуса, шесть человек пострадали.
«Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика была не пристегнута, она, получается, вылетела через окно», — сообщил Лещев.
Его супруге было 28 лет, у пары есть маленькая дочь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru