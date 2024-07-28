В ДТП в Абхазии погибли двое россиян

В Абхазии в результате ДТП в Гагрском районе погибли двое россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.

Личность погибших уже установлена. Ими оказались Александр и Юлия Пасюковы. Еще две пострадавшие тринадцатилетние девочки, находившиеся в автомобиле, сейчас доставлены в ЦРБ города Гагра. По словам главврача больницы Индиры Арсалии, состояние одной из пострадавших расценивается как крайне тяжелое. Сейчас она находится на аппарате ИВЛ. Второй девочке сделали операцию. Она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.