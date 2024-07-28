В ДТП в Абхазии погибли двое россиян
В Абхазии в результате ДТП в Гагрском районе погибли двое россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.
Личность погибших уже установлена. Ими оказались Александр и Юлия Пасюковы. Еще две пострадавшие тринадцатилетние девочки, находившиеся в автомобиле, сейчас доставлены в ЦРБ города Гагра. По словам главврача больницы Индиры Арсалии, состояние одной из пострадавших расценивается как крайне тяжелое. Сейчас она находится на аппарате ИВЛ. Второй девочке сделали операцию. Она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
По данным источника, водитель автомобиля «Форд» Аслан Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мазда», в котором и находились россияне. Виновник аварии также госпитализирован. Он находится в центральной городской больнице Гагры под охраной.
В отношении Аслана Джопуа уже заведено уголовное дело. Расследованием ДТП занялась прокуратура Гагрского района.
Ранее организатор гоночного чемпионата «MOTO. MSK. CUP», активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что с 2022 года в России снизилось число ДТП с мотоциклами, так как количество этих транспортных средств на дорогах страны уменьшилось из-за экономического кризиса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В центре Саранска автомобиль въехал в здание правительства Мордовии
- Пострадавший от нападения сына миллиардера Бажаева полицейский обратился в больницу
- Путин предупредил об ответе РФ на размещение американских вооружений в Германии
- В ДТП в Абхазии погибли двое россиян
- Трех жителей Каспийска арестовали за планирование теракта в церкви
- В Карачаево-Черкесии разбился легкомоторный самолет
- В Санкт-Петербурге Путин принял Главный парад ВМФ
- В Молдавии предложили признать геноцидом голод 1946‑1947 годов
- Журналистка Кашеварова заявила о причастности Героя РФ к гибели бойцов «Вагнера» в Мали
- Из-за угрозы подтопления в Еманжелинске объявили эвакуацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru