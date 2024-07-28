В ДТП в Абхазии погибли двое россиян

В Абхазии в результате ДТП в Гагрском районе погибли двое россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.

Личность погибших уже установлена. Ими оказались Александр и Юлия Пасюковы. Еще две пострадавшие тринадцатилетние девочки, находившиеся в автомобиле, сейчас доставлены в ЦРБ города Гагра. По словам главврача больницы Индиры Арсалии, состояние одной из пострадавших расценивается как крайне тяжелое. Сейчас она находится на аппарате ИВЛ. Второй девочке сделали операцию. Она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

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По данным источника, водитель автомобиля «Форд» Аслан Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мазда», в котором и находились россияне. Виновник аварии также госпитализирован. Он находится в центральной городской больнице Гагры под охраной.

В отношении Аслана Джопуа уже заведено уголовное дело. Расследованием ДТП занялась прокуратура Гагрского района.

Ранее организатор гоночного чемпионата «MOTO. MSK. CUP», активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что с 2022 года в России снизилось число ДТП с мотоциклами, так как количество этих транспортных средств на дорогах страны уменьшилось из-за экономического кризиса.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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