В центре Рерихов опровергли принадлежность к сгоревшей усадьбе Лопухиных

По словам Стеценко, центр Рерихов покинул историческое здание в 2017 году по решению Министерства культуры и Государственного музея востока.

«Неправильная информация. Усадьба Лопухиных не принадлежит Международному центру Рерихов. Мы еще в 2017 году были выселены из этой усадьбы Министерством культуры и Государственным музеем востока. Усадьба находится в оперативном управлении Государственного музея востока. Он сделал все, чтобы центр Рерихов оттуда выселить», - заявил его вице-президент.

По его словам, центр выселили «силовым путем» и организация пять лет назад потеряла права на усадьбу, в которой работала на протяжении 30 лет.

«Трагедия, которая произошла, конечно, нас поражает, ужасно возмущает. Власти будут разбираться, что случилось, но нас очень огорчает, что столько трудов общественности России и других стран было потрачено на воссоздание усадьбы буквально из руин, без копейки государственных средств… После того, как нас разгромили и вышвырнули на улицу, вот какие последствия идут», — подчеркнул Стеценко.

Он отметил, что в настоящее время историческая усадьба находится в «бесхозном» состоянии.

Ранее РИА Новости сообщило, что загоревшаяся усадьба Лопухиных в центре Москвы,принадлежит центру Рериха и не имеет отношения к ГМИИ им. Пушкина.



