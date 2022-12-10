В центре Рерихов опровергли принадлежность к сгоревшей усадьбе Лопухиных
Вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко опроверг данные о том, что усадьба Лопухиныхв центре Москвы, в которой произошел пожар, имеет отношение к организации. Об этом пишет Газета.ru.
По словам Стеценко, центр Рерихов покинул историческое здание в 2017 году по решению Министерства культуры и Государственного музея востока.
«Неправильная информация. Усадьба Лопухиных не принадлежит Международному центру Рерихов. Мы еще в 2017 году были выселены из этой усадьбы Министерством культуры и Государственным музеем востока. Усадьба находится в оперативном управлении Государственного музея востока. Он сделал все, чтобы центр Рерихов оттуда выселить», - заявил его вице-президент.
По его словам, центр выселили «силовым путем» и организация пять лет назад потеряла права на усадьбу, в которой работала на протяжении 30 лет.
«Трагедия, которая произошла, конечно, нас поражает, ужасно возмущает. Власти будут разбираться, что случилось, но нас очень огорчает, что столько трудов общественности России и других стран было потрачено на воссоздание усадьбы буквально из руин, без копейки государственных средств… После того, как нас разгромили и вышвырнули на улицу, вот какие последствия идут», — подчеркнул Стеценко.
Он отметил, что в настоящее время историческая усадьба находится в «бесхозном» состоянии.
Ранее РИА Новости сообщило, что загоревшаяся усадьба Лопухиных в центре Москвы,принадлежит центру Рериха и не имеет отношения к ГМИИ им. Пушкина.
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