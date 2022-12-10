Пожар в усадьбе Лопухиных Москвы полностью потушили

Ранее стало известно о возгорании межэтажных перекрытий в старой постройке столицы на площади в 50 м.кв.? Который локализовали в 09.12 (мск).

«В 10:16 пожар ликвидирован», – заявили в главке МЧС.

Также агентству подтвердили информацию о пострадавшем пожарном, на которого рухнули перекрытия.

Отмечается, что загоревшаяся усадьба Лопухиных в центре Москвы, принадлежит центру Рериха и не имеет отношения к ГМИИ им. Пушкина, передает агентство.

Усадьбу Лопухиных в конце XVII века построил боярин Федор Лопухин, отец первой супруги царя Петра I. Центр Рерихов действует здесь с 1993 года.





