Пожар в усадьбе Лопухиных Москвы полностью потушили

Пожар в исторической усадьбе Лопухиных в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

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Ранее стало известно о возгорании межэтажных перекрытий в старой постройке столицы на площади в 50 м.кв.? Который локализовали в 09.12 (мск).

«В 10:16 пожар ликвидирован», – заявили в главке МЧС.

Также агентству подтвердили информацию о пострадавшем пожарном, на которого рухнули перекрытия.

Отмечается, что загоревшаяся усадьба Лопухиных в центре Москвы, принадлежит центру Рериха и не имеет отношения к ГМИИ им. Пушкина, передает агентство.

Усадьбу Лопухиных в конце XVII века построил боярин Федор Лопухин, отец первой супруги царя Петра I. Центр Рерихов действует здесь с 1993 года.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МоскваРоссияПожарные
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