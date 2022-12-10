Пожар в усадьбе Лопухиных Москвы полностью потушили
Пожар в исторической усадьбе Лопухиных в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Ранее стало известно о возгорании межэтажных перекрытий в старой постройке столицы на площади в 50 м.кв.? Который локализовали в 09.12 (мск).
«В 10:16 пожар ликвидирован», – заявили в главке МЧС.
Также агентству подтвердили информацию о пострадавшем пожарном, на которого рухнули перекрытия.
Отмечается, что загоревшаяся усадьба Лопухиных в центре Москвы, принадлежит центру Рериха и не имеет отношения к ГМИИ им. Пушкина, передает агентство.
Усадьбу Лопухиных в конце XVII века построил боярин Федор Лопухин, отец первой супруги царя Петра I. Центр Рерихов действует здесь с 1993 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 397 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 446 / сут.
- Журналист из США умер во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина
- В России госпитализировали 1 475 человек с коронавирусом за сутки
- Пожар в усадьбе Лопухиных Москвы полностью потушили
- Законопроект об интеграции систем здравоохранения в новых регионах примут до конца года
- Российское правительство ввело пошлины на ввоз предметов личной гигиены и оружия из недружественных стран
- В США заявили, что победа Киева в украинском конфликте приведет к ядерной войне
- СМИ: Япония в новой стратегии нацбезопасности признает Россию «вызывающей опасения»
- Володин: Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса
- В центре Москвы загорелась усадьба конца XVII века
- Подполковник Иванников назвал способ прекратить обстрелы Донецка со стороны ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru