В центре Праги сгорел Lamborghini

Инцидент произошел в туннеле Blanka. Предварительной причиной возгорания называется техническая неисправность машины.

В связи с произошедшим движение в обе стороны в туннеле приостановлено. Обошлось без пострадавших.

Automobili Lamborghini S.p.A. — итальянская компания, производитель дорогих спортивных автомобилей под маркой Lamborghini. Компания основана в 1963 году Ферруччо Ламборгини, на тот момент он уже был основателем крупной компании по производству тракторов.

