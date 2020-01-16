В центре Праги сгорел Lamborghini

16 января 202020:12

В центре чешской Праги полностью сгорел спортивный автомобиль Lamborghini. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу пожарной охраны города.

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Инцидент произошел в туннеле Blanka. Предварительной причиной возгорания называется техническая неисправность машины.

В связи с произошедшим движение в обе стороны в туннеле приостановлено. Обошлось без пострадавших.

Automobili Lamborghini S.p.A. — итальянская компания, производитель дорогих спортивных автомобилей под маркой Lamborghini. Компания основана в 1963 году Ферруччо Ламборгини, на тот момент он уже был основателем крупной компании по производству тракторов.

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