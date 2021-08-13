В центре погоды «Фобос» рассказали об изменении климата в России
За последние десятилетия климат в России заметно изменился, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
Об изменениях климата каждый может судить по своему региону. В Москве, по словам эксперта, примером таких изменений служит погода в августе. Как отметил метеоролог, климатической нормой для этого месяца в мегаполисе считается 10 дождливых дней и 77 мм осадков при средней температуре 16,4 градуса. Однако их теперь выпадает 78 мм. Всего на миллиметр больше, но при этом количество дней с осадками сейчас составляет 15.
Леус отметил, что каждый второй день должен идти дождь — это заметный рост.
Как сообщалось, среднегодовая температура воздуха в Москве выросла на один градус с 1950 года. По этому показателю Россия вошла в тройку лидеров.
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