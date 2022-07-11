В центре Москвы застрелили сотрудницу офиса микрозаймов

Тело женщины с огнестрельным ранением обнаружили в офисе микрофинансовой организации в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру и Следственный комитет.

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Отмечается, что тело 51-летней сотрудницы организации нашли утром 11 июля в помещении на улице Кожевнической. По данным прокуратуры, инцидент произошел накануне вечером, пишет RT.

Как отметила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». На месте происшествия работают следователи и криминалисты, специалисты устанавливают обстоятельства преступления и причастного к его совершению.

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Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоСледственный КомитетМосква
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