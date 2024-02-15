В Москве загорелось здание «Известия холл» на площади 1500 «квадратов»
Пожар произошел в административном здании на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает МЧС.
По данным ведомства, возгорание зафиксировали в строении, которое находится на реконструкции.
«Предварительно, площадь пожара — 1 500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — указали в МЧС.
Как сообщает телеканал «360», возгорание произошло на внутридворовой территории концертного зала «Известия холл». По данным СМИ, огонь перекинулся на соседние здания: бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms.
Ранее в Салехарде загорелись гаражные боксы, напоминает Ura.ru. Сгорели деревянные перекрытия 13 ячеек, кроме того, было частично повреждено и уничтожено имущество владельцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru