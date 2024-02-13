Пожарные спасли 12 человек из горящей многоэтажки в Анапе

«В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России на пожаре спасли 12 жильцов», - сказано в сообщении.

Информация о пожаре в многоэтажке на улице Объездная поступила вечером во вторник. Возгорание произошло на мансарде.

По данным «РЕН ТВ», для ликвидации возгорания задействовали 70 человек и две единицы техники. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.

На улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы 13 февраля сгорела квартира. Погибла трехлетняя девочка, ее сестру 2021 года рождения госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».

