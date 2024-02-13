Пожарные спасли 12 человек из горящей многоэтажки в Анапе
В Анапе из загоревшегося многоэтажного дома спасли 12 человек, заявили в пресс-службе МЧС России.
«В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России на пожаре спасли 12 жильцов», - сказано в сообщении.
Информация о пожаре в многоэтажке на улице Объездная поступила вечером во вторник. Возгорание произошло на мансарде.
По данным «РЕН ТВ», для ликвидации возгорания задействовали 70 человек и две единицы техники. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.
На улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы 13 февраля сгорела квартира. Погибла трехлетняя девочка, ее сестру 2021 года рождения госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru