В центре Москвы загорелось помещение ресторана
12 января 202422:59
В подсобном помещении ресторана в центре Москвы произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Возгорание произошло на третьем этаже здания по адресу: улица Большая Дмитровка, 13. На двух этажах зафиксировано задымление.
«Пожарные производят тушение с автолестницы», - заявил собеседник агентства.
Ранее в пятницу на северо-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажном доме. Погибли четыре человека, включая трех детей, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростове-на-Дону умерла старейший жираф в Европе Лизонька
- В центре Москвы загорелось помещение ресторана
- Жилищные услуги в России подорожали на 8,11%
- В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком
- Трамп назвал Байдена худшим президентом после удара по Йемену
- В Дагестане произошло второе за день землетрясение
- Милош Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»
- Завершились работы по пуску тепла в многоквартирные дома Климовска
- NASA назвало 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений
- СМИ сообщили о гибели восьми человек в результате аварии на шахте в Китае
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru