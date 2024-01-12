В центре Москвы загорелось помещение ресторана

В подсобном помещении ресторана в центре Москвы произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Возгорание произошло на третьем этаже здания по адресу: улица Большая Дмитровка, 13. На двух этажах зафиксировано задымление.

«Пожарные производят тушение с автолестницы», - заявил собеседник агентства.

Ранее в пятницу на северо-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажном доме. Погибли четыре человека, включая трех детей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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