В Дзержинском локализовали крупный пожар
12 мая 202312:23
В подмосковном Дзержинском, где горит склад с автомобильными покрышками, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении принимали участие, в том числе, два вертолета Ка-32.
Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что возгорание произошло на складе предприятия по переработке отходов.
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru