В Дзержинском локализовали крупный пожар

В подмосковном Дзержинском, где горит склад с автомобильными покрышками, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

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Пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении принимали участие, в том числе, два вертолета Ка-32.

Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что возгорание произошло на складе предприятия по переработке отходов.

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ФОТО: МЧС России
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