В центре Москвы сгорел Lamborghini

Автомобиль марки Lamborghini сгорел в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

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Отмечается, что возгорание автомобиля произошло в Хилковом переулке. Подчеркивается, что пострадавших нет.

Ранее, 30 июля, в Москве на 79-м километре МКАД загорелся автомобиль. Происшествие произошло на внутренней стороне кольцевой автодороги после развязки с Лихачевским шоссе, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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