В центре Москвы сгорел Lamborghini
5 августа 202321:14
Автомобиль марки Lamborghini сгорел в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
Отмечается, что возгорание автомобиля произошло в Хилковом переулке. Подчеркивается, что пострадавших нет.
Ранее, 30 июля, в Москве на 79-м километре МКАД загорелся автомобиль. Происшествие произошло на внутренней стороне кольцевой автодороги после развязки с Лихачевским шоссе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru