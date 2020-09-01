В центре Москвы в результате ДТП сгорел автомобиль
Дорожная авария произошла в центре Москвы, в результате которой сгорел автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По данным агентства, дорожный инцидент произошел на улице Большая Якиманка. Столкнулись два автомобиля.
В результате пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что в Московской области сократилось количество ДТП с участием детей. С начала года было зафиксировано 239 ДТП с детьми, что на 90 случаев меньше, чем в прошлом году, сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
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