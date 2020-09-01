В центре Москвы в результате ДТП сгорел автомобиль

Дорожная авария произошла в центре Москвы, в результате которой сгорел автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным агентства, дорожный инцидент произошел на улице Большая Якиманка. Столкнулись два автомобиля.

В результате пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в Московской области сократилось количество ДТП с участием детей. С начала года было зафиксировано 239 ДТП с детьми, что на 90 случаев меньше, чем в прошлом году, сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.



