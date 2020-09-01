В Подмосковье сократилось количество ДТП с участием детей

С начала года в Московской области произошло 239 ДТП с участием детей, это на 90 случаев меньше, чем в прошлом году, сообщил в программе «Подмосковье – Территория безопасности» на «Радио 1» начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«239 дорожных аварий с участием детей зафиксировано в 2020 году, в них 7 детей погибли и 260 получили травмы. Если мы сравним эти цифры с прошлым годом, то увидим снижение по всем показателям. Аварий зарегистрировано на 90 меньше, количество пострадавших сократилось на 92 ребёнка. Погибших почти столько же: в том году – 8 детей, в этом – 7», – сказал Виктор Кузнецов.

Он добавил, что устойчивая тенденция сокращения детского дорожного травматизма наблюдается в регионе уже больше девяти лет.

«В начале двухтысячных количество дорожных травм доходило до тысячи. И в среднем в год было около 40 погибших детей. Так что мы видим положительную динамику. Но ни в коем случае не должны расслабляться. Сегодня каждое ДТП, в котором пострадал ребёнок, мы рассматриваем как чрезвычайное происшествие. Анализируем, устанавливаем причины и сопутствующие негативные факторы, проводим комплекс пропагандистских, разъяснительных мероприятий, чтобы исключить такие аварии в дальнейшем», – отметил Виктор Кузнецов.

Глава ведомства отметил, что в мероприятиях по предотвращению детской аварийности в Московской области задействованы все заинтересованные инстанции – Госавтоинспекция, министерство образования Подмосковья, министерство транспорта региона, образовательные учреждения, уполномоченный по правам ребёнка, средства массовой информации, инспекция по делам несовершеннолетних и различные общественные объединения.

