В центре Москвы неизвестный украл бутылку вина стоимостью 255 тыс. рублей

Уголовное дело возбуждено по факту кражи бутылки вина стоимостью 255 тысяч рублей из магазина в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

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По данным агентства, заявление о краже подал в полицию продавец магазина. Согласно заявителю, пропажа была обнаружена после посещения магазина неизвестным мужчиной.

Полиция начала расследование.

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