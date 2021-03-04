В центре Москвы неизвестный украл бутылку вина стоимостью 255 тыс. рублей
4 марта 202121:18
Уголовное дело возбуждено по факту кражи бутылки вина стоимостью 255 тысяч рублей из магазина в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.
По данным агентства, заявление о краже подал в полицию продавец магазина. Согласно заявителю, пропажа была обнаружена после посещения магазина неизвестным мужчиной.
Полиция начала расследование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru