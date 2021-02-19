Почти трёхкратный рост мошенничества в сети отмечен в Москве
Значительный, почти трёхкратный рост мошенничества с использованием мобильной связи и интернета, отмечен в российской столице. Об этом сообщил прокурор Москвы Денис Попов, выступая на коллегии надзорного ведомства.
Число мошенничеств в целом за 2020 год выросло с 29 тысяч до 43 тысяч. Согласно статистике, большая часть преступлений за прошлый год, как и прежде, пришлась на кражи.
Общее количество зарегистрированных в мегаполисе преступлений за весь 2020 году существенно не изменилось и составило 146,6 тысяч. При этом, прослеживается положительная тенденция в раскрываемости преступлений. Так, убийства раскрывались в 88,3% случаев, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – в 89,9%, разбои – в 85,9% случаев.
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