Почти трёхкратный рост мошенничества в сети отмечен в Москве

Значительный, почти трёхкратный рост мошенничества с использованием мобильной связи и интернета, отмечен в российской столице. Об этом сообщил прокурор Москвы Денис Попов, выступая на коллегии надзорного ведомства.

Число мошенничеств в целом за 2020 год выросло с 29 тысяч до 43 тысяч. Согласно статистике, большая часть преступлений за прошлый год, как и прежде, пришлась на кражи.

Общее количество зарегистрированных в мегаполисе преступлений за весь 2020 году существенно не изменилось и составило 146,6 тысяч. При этом, прослеживается положительная тенденция в раскрываемости преступлений. Так, убийства раскрывались в 88,3% случаев, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – в 89,9%, разбои – в 85,9% случаев.

