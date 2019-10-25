В центре Москвы нашли брошенного младенца

В центре российской столицы неизвестный оставил прямо на улице сверток с младенцем, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Как уточнили в пресс-службе МВД по Москве, неустановленный мужчина оставил сверток черного цвета на тротуаре на улице Щепкина, после чего сбежал.

Прибывшие на месте сотрудники полиции обнаружили в свертке ребенка возрастом около шести месяцев. Его направили в больницу.

Сейчас полицейские пытаются найти родителей младенца. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

