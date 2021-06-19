В центре Москвы на складе взрывается пиротехника

В Москве на Лужнецкой набережной произошел крупный пожар на складе пиротехники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», - пояснил источник.

Уточняется, что пожар охватил площадь в 150 кв. м, огонь уже перекинулся с горящего склада на соседнее здание, пишет Газета.ru.

Пожар получил второй ранг сложности. Для тушения огня МЧС применяет авиацию, сообщает агентство «Москва».

ГИБДД из-за пожара ограничила движение транспорта на Лужнецкой набережной на двух полосах из трех.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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