В центре Москвы на складе взрывается пиротехника
В Москве на Лужнецкой набережной произошел крупный пожар на складе пиротехники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», - пояснил источник.
Уточняется, что пожар охватил площадь в 150 кв. м, огонь уже перекинулся с горящего склада на соседнее здание, пишет Газета.ru.
Пожар получил второй ранг сложности. Для тушения огня МЧС применяет авиацию, сообщает агентство «Москва».
ГИБДД из-за пожара ограничила движение транспорта на Лужнецкой набережной на двух полосах из трех.
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