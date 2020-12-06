В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на рынке
Крупный пожар на складе пиротехники на рынке в Ростове-на-Дону пожарные смогли локализовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС по Ростовской области.
«В 13.24 локализация по всем участкам на 4 тысячах квадратных метров», - заявил спасатель.
В воскресенье стало известно, что пожар в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону начался около 6:30 (мск). Пламя охватило 4 тысячи квадратных метров площади. Пожару присвоили четвертый номер сложности. Огонь локализовали в 10:55 (мск) на трех из пяти участков. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.
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