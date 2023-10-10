В центре Москвы мужчину забили до смерти во время драки

Мужчина погиб в ходе драки у торгового центра «Афимолл сити» в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета.

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Следователи приступили к осмотру места происшедшего. Изучаются камеры видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Других подробностей инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Троицком административном округе Москвы мигранты устроили драку на топорах. Сотрудники полиции обнаружили трех пострадавших с рублеными ранами головы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Следственный КомитетДракаМосква

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