В центре Москвы мужчину забили до смерти во время драки
10 октября 202323:27
Мужчина погиб в ходе драки у торгового центра «Афимолл сити» в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета.
Следователи приступили к осмотру места происшедшего. Изучаются камеры видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Других подробностей инцидента нет.
Ранее сообщалось, что в Троицком административном округе Москвы мигранты устроили драку на топорах. Сотрудники полиции обнаружили трех пострадавших с рублеными ранами головы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru