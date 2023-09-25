На Урале спецназовец отбил неформала у хулиганов

В Екатеринбурге боец спецназа подрался с хулиганами, пытаясь защитить неформала, который просто сбежал. Инцидент произошел в парке «Зеленая роща», где три друга стали унижать длинноволосого парня из-за его внешнего вида. Об этом сообщает Life.ru.

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Рядом оказался 36-летний спецназовец, который в этот момент находился не при исполнении. Он заступился за подростка, и тот ретировался с места конфликта в момент, когда тот защищал его честь и достоинство.

В итоге драку разняли прибывшие на место сотрудники полиции, все участники драки госпитализированы с сотрясениями и различными травмами.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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