На Урале спецназовец отбил неформала у хулиганов
В Екатеринбурге боец спецназа подрался с хулиганами, пытаясь защитить неформала, который просто сбежал. Инцидент произошел в парке «Зеленая роща», где три друга стали унижать длинноволосого парня из-за его внешнего вида. Об этом сообщает Life.ru.
Рядом оказался 36-летний спецназовец, который в этот момент находился не при исполнении. Он заступился за подростка, и тот ретировался с места конфликта в момент, когда тот защищал его честь и достоинство.
В итоге драку разняли прибывшие на место сотрудники полиции, все участники драки госпитализированы с сотрясениями и различными травмами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru