В центре Москвы Lexus сбил мальчика на самокате

В центре Москвы произошло ДТП, в результате которого был госпитализирован 12-летний мальчик, передвигавшийся на самокате. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным столичной полиции, дорожный инцидент произошел на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, мальчик выехал на дорогу вне зоны пешеходного перехода.

У него диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПМосква
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