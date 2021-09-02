В центре Москвы Lexus сбил мальчика на самокате
2 сентября 202120:31
В центре Москвы произошло ДТП, в результате которого был госпитализирован 12-летний мальчик, передвигавшийся на самокате. Об этом сообщает ТАСС.
По данным столичной полиции, дорожный инцидент произошел на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, мальчик выехал на дорогу вне зоны пешеходного перехода.
У него диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
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2 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru