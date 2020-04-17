В центре Москвы горит жилой дом. Идёт эвакуация

Ранее НСН писала, что при пожаре в частном доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве погибли четыре человека, пострадали ещё 16. Сообщалось, что 15 пострадавших находится в реанимации, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии.

Пожар произошёл вечером 8 апреля. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, пожар начался в котельной на цокольном этаже, передаёт ТАСС. Многие пожилые люди не могли покинуть здание — их выносили на руках.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

