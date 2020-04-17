В центре Москвы горит жилой дом. Идёт эвакуация

Пятиэтажное жилое здание загорелось в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах. Сообщается, что пожар произошел на улице Большая Молчановка. Площадь возгорания составляет 100 кв. м. Источник подчеркивает, что из здания эвакуированы люди.

Пожару присвоен второй номер сложности. Обстоятельства ЧП выясняются, подчеркивает RT.

Сильный ветер раздул очаги тления в Чернобыле: Россия в зоне риска

Ранее НСН писала, что при пожаре в частном доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве погибли четыре человека, пострадали ещё 16. Сообщалось, что 15 пострадавших находится в реанимации, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии.

Пожар произошёл вечером 8 апреля. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, пожар начался в котельной на цокольном этаже, передаёт ТАСС. Многие пожилые люди не могли покинуть здание — их выносили на руках.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЭвакуацияМоскваПожар
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры