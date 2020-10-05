В центре Москвы Gelandewagen насмерть сбил пешехода
5 октября 202023:45
В Москве на Кутузовском проспекте водитель Gelandewagen наехал на пешехода, в результате чего он скончался на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГАИ города.
Инцидент произошел около 23 вечера вблизи съезда на Минскую улицу. Отмечается, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
На прошлой неделе сообщалось, что под Воркутой девушка погибла после наезда автомобиля. Машина врезалась в толпу подростков, еще несколько человек получили травмы.
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5 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru