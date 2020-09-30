Девушка погибла после наезда машины на толпу под Воркутой
В толпу подростков под Воркутой врезался легковой автомобиль, в результате происшествия погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Коми.
Отмечается, что инцидент произошел в воркутинском поселке Воргашор в среду вечером. По данным агентства, за рулем автомобиля находился 18-летний водитель.
Одна девушка из толпы скончалась на месте, еще три девушки получили травмы различной степени тяжести.
Выясняются причины и обстоятельства ДТП. Как пишет агентство со ссылкой на следствие, подростки шли по проезжей части.
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