Девушка погибла после наезда машины на толпу под Воркутой

В толпу подростков под Воркутой врезался легковой автомобиль, в результате происшествия погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Коми.

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Отмечается, что инцидент произошел в воркутинском поселке Воргашор в среду вечером. По данным агентства, за рулем автомобиля находился 18-летний водитель.

Одна девушка из толпы скончалась на месте, еще три девушки получили травмы различной степени тяжести.

Выясняются причины и обстоятельства ДТП. Как пишет агентство со ссылкой на следствие, подростки шли по проезжей части.


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ФОТО: depositphotos.com
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