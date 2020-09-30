Девушка погибла после наезда машины на толпу под Воркутой

Отмечается, что инцидент произошел в воркутинском поселке Воргашор в среду вечером. По данным агентства, за рулем автомобиля находился 18-летний водитель.

Одна девушка из толпы скончалась на месте, еще три девушки получили травмы различной степени тяжести.

Выясняются причины и обстоятельства ДТП. Как пишет агентство со ссылкой на следствие, подростки шли по проезжей части.



