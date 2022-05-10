Около 150 человек эвакуировали из здания в Екатеринбурге из-за пожара

Около 150 человек эвакуировали из здания оздоровительного комплекса в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении МЧС по региону.

Отмечается, что пожар начался в бане и распространился на площади 50 кв. метров. Среди эвакуированных были, в частности, 30 детей.

В настоящее время огонь локализован. Данных о пострадавших пока нет.





