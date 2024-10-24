В центре Москвы две машины врезались в ресторан в результате ДТП

Два автомобиля врезались в ресторан в центре Москвы в результате ДТП, один автомобилист пострадал. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла накануне вечером на улице Спиридоновка. По данным ГАИ, 21-летний водитель BMW X3 двигался по встречной полосе улицы и столкнулся с Toyota Camry, поворачивавшей во двор дома.

«Оба автомобиля, двигаясь по инерции, совершили столкновение с фасадом здания», — указали в ведомстве.

При аварии пострадал 58-летний водитель Toyota, его доставили в медучреждение.

После ДТП против водителя BMW составили протокол о нарушении правил расположения авто на проезжей части, встречного разъезда либо обгона, а также возбудили административное дело о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшем причинение легкого (либо средней тяжести) вреда здоровью.

Ранее в Москве автомобиль каршеринга пробил ограждение на набережной Тараса Шевченко и упал в Москву-реку, напоминает «Свободная пресса».

