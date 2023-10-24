В центре Москвы автомобиль наехал на женщину с коляской

Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на женщину с коляской на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Москвы, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

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Происшествие произошло на улице Новокузнецкой. Пострадал находившийся в коляске ребенок. Его доставили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Началось административное расследование.

В Московской области 21 октября произошло ДТП с шестью легковыми автомобилями и грузовиком. Пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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