В центре Москвы автомобиль наехал на женщину с коляской
24 октября 202320:51
Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на женщину с коляской на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Москвы, сообщили в столичном управлении ГИБДД.
Происшествие произошло на улице Новокузнецкой. Пострадал находившийся в коляске ребенок. Его доставили в больницу.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Началось административное расследование.
В Московской области 21 октября произошло ДТП с шестью легковыми автомобилями и грузовиком. Пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru