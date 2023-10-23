В тоннеле на МКАД опрокинулся грузовой автомобиль

В тоннеле yf МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщил в своем Telegram-канале столичный Департамент транспорта.

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Происшествие произошло на внешней стороне 82-километра кольцевой автодороги. Грузовой автомобиль опрокинулся в тоннеле, отметили в ведомстве.

Движение на выезде из тоннеля в сторону области перекрыто. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

В воскресенье на внешней стороне 24-го километра МКАД грузовой автомобиль наехал на стоящее транспортное средство. Пострадали два человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:АвтомобилиДТПМКАДМосква

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