В тоннеле на МКАД опрокинулся грузовой автомобиль
В тоннеле yf МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщил в своем Telegram-канале столичный Департамент транспорта.
Происшествие произошло на внешней стороне 82-километра кольцевой автодороги. Грузовой автомобиль опрокинулся в тоннеле, отметили в ведомстве.
Движение на выезде из тоннеля в сторону области перекрыто. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
В воскресенье на внешней стороне 24-го километра МКАД грузовой автомобиль наехал на стоящее транспортное средство. Пострадали два человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru