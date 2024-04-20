В Кургане эвакуируют живущих вблизи дамбы

В Кургане объявили эвакуацию горожан, которые живут вблизи дамбы около Кировского моста из-за опасности ее разрушения. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.

Уровень реки Тобол в районе Кургана начал падать

«Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация», — говорится в официальном сообщении.

Власти призывают земляков эвакуироваться из опасной зоны с детьми, пожилыми и маломобильными родственниками, забирать домашних животных.

Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков назвал паводковую ситуацию напряженной, в регионе продолжают свою работу спасатели, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/silavpravdevshumkov
ТЕГИ:ЭвакуацияКурганская ОбластьПаводок

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