В Кургане эвакуируют живущих вблизи дамбы
В Кургане объявили эвакуацию горожан, которые живут вблизи дамбы около Кировского моста из-за опасности ее разрушения. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.
«Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация», — говорится в официальном сообщении.
Власти призывают земляков эвакуироваться из опасной зоны с детьми, пожилыми и маломобильными родственниками, забирать домашних животных.
Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков назвал паводковую ситуацию напряженной, в регионе продолжают свою работу спасатели, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru