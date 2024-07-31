В центре Краснодара в многоквартирном доме произошел пожар
31 июля 202422:50
В многоквартирном доме в центре Краснодара произошел пожар, охвативший площадь 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС.
По данным ведомства, около 40 жильцов самостоятельно эвакуировались на улицу.
В сообщении отмечается, что возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома на улице Чапаева. По предварительным данным, пострадавших нет.
В МЧС уточнили, что к ликвидации пожара привлечены около 60 специалистов и задействовано 18 единиц техники, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru