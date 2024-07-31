В центре Краснодара в многоквартирном доме произошел пожар

В сообщении отмечается, что возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома на улице Чапаева. По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС уточнили, что к ликвидации пожара привлечены около 60 специалистов и задействовано 18 единиц техники, передает «Радиоточка НСН».