В центре Краснодара в многоквартирном доме произошел пожар


В многоквартирном доме в центре Краснодара произошел пожар, охвативший площадь 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС.

По данным ведомства, около 40 жильцов самостоятельно эвакуировались на улицу.

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В сообщении отмечается, что возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома на улице Чапаева. По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС уточнили, что к ликвидации пожара привлечены около 60 специалистов и задействовано 18 единиц техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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