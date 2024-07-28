Два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара на востоке Москвы
28 июля 202416:00
При ликвидации пожара в административном здании на востоке Москвы пострадали два сотрудника МЧС, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Огнеборцы участвовали в ликвидации возгорания на улице Юности. Они не допустили распространения пожара на большую площадь.
Пострадавших пожарных госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. Пострадавших среди гражданских нет.
Ранее пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Ульяновске. Погиб ребенок, трое взрослых пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru