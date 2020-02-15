В центре Калининграда расстреляли семью с ребенком

«Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летний подросток с огнестрельным ранением госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Кроме того, в СК заявили, что стрелок после происшествия попытался свести счеты с жизнью. Он скончался в реанимации, куда его госпитализировали. По словам представителя Следственного комитета, мотивом убийства стала личная неприязнь.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте преступления работает следственная группа.

По информации очевидцев, у убитой семейной пары был бизнес на рынке, женщина была беременна.

