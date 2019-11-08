В центре Бишкека прогремели три взрыва. Есть пострадавшие
В центре Бишкека прогремели три взрыва. Об этом сообщает РИА Новости. По данным источника, ЧП произошло в одном из кафе.
Как отмечает RT, точка фастфуда расположен на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. На месте взрывов, после которых вспыхнуло пламя, работают два пожарных расчёта, медики и сотрудники полиции. Есть пострадавшие.
По предварительным данным, взорваться могли баллоны с газом.
Ранее НСН писала, что о взрыве в жилом доме в Тбилиси. По предварительной версии, он произошёл из-за утечки газа. В результате пострадал один мужчина, его доставили в больницу. Отмечается, что МВД начало расследование случившегося.
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