В центре Бишкека прогремели три взрыва. Есть пострадавшие

8 ноября 201911:29

В центре Бишкека прогремели три взрыва. Об этом сообщает РИА Новости. По данным источника, ЧП произошло в одном из кафе.

Как отмечает RT, точка фастфуда расположен на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. На месте взрывов, после которых вспыхнуло пламя, работают два пожарных расчёта, медики и сотрудники полиции. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, взорваться могли баллоны с газом.

Видео с места взрыва на танкере в Находке появилось в сети

Ранее НСН писала, что о взрыве в жилом доме в Тбилиси. По предварительной версии, он произошёл из-за утечки газа. В результате пострадал один мужчина, его доставили в больницу. Отмечается, что МВД начало расследование случившегося.

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ФОТО: pxhere.com
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