В центре Бишкека прогремели три взрыва. Есть пострадавшие

В центре Бишкека прогремели три взрыва. Об этом сообщает РИА Новости. По данным источника, ЧП произошло в одном из кафе.

Как отмечает RT, точка фастфуда расположен на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. На месте взрывов, после которых вспыхнуло пламя, работают два пожарных расчёта, медики и сотрудники полиции. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, взорваться могли баллоны с газом.